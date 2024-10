Chilavert destrozó a Bielsa, quien está en polémica con Luis Suárez: “le dije de todo en la cara”

“Bielsa me faltó el respeto como profesional y yo le dije al presidente Raúl Gámez que si no cambia la situación quiero irme del club”, declaró en aquella oportunidad.

Y continuó: “La relación con el técnico no es la mejor, no quiero que nadie me pase por arriba y, además, no voy a permitir que me falten el respeto. En mis 13 años de trayectoria jamás tuve problemas con los entrenadores, y menos en Vélez. Existen formas y formas de manejarse en la vida, pero siempre respetando a los profesionales que tienen tantos años de carrera.”

Chilavert dio más detalles de aquella convivencia y cómo se comportó Bielsa en aquel momento: “Generalmente cuando no salen los resultados, utiliza palabras muy ofensivas. Por eso me peleé con él. A un compañero lo trató de cobarde. Yo le dije: ‘Acá no hay ningún cobarde. Este plantel ganó todo y usted no ha ganado nada’. Ahí empezó el lío y en ese momento me separó. Cuando perdió todos los partidos en la pretemporada tuvo que recurrir a mí, pero en ese momento ya no hablábamos”.

Y agregó: “Me sacó la capitanía en Vélez y me prohibió patear tiros libres. En un partido contra Gimnasia de Jujuy salí igual a patear un tiro libre, convertí un gol y mis compañeros no me querían abrazar, miraban al técnico. Bielsa se cree más importante que los jugadores, esa es la realidad. Le molesta los líderes mayores a él , por eso los liquida y los maltrata. Él no puede convivir con las figuras. La figura tiene que ser él”.

El exarquero continuó describiendo facetas de la personalidad de Bielsa: “Él tiene su manera de trabajar, pero siempre se pelea con los líderes. Él tiene que mostrar su liderazgo con los jugadores jóvenes; no le gustan los jugadores veteranos. Por algo no dirige en los clubes grandes en Europa, como Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich. Él siempre va a buscar equipos de mediana categoría porque a los chicos los puede maltratar y a los más experimentados, imposible. Él es un ejemplo vil del socialista, pero con Mercedes Benz”, cerró con una sonrisa.

DURO CONTRA GUSTAVO ALFARO

Quien tampoco se salvó de su lengua filosa fue el entrenador de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro. Chilavert cuestionó algunas características del técnico argentino, que asumió hace menos de dos meses en reemplazo de Daniel Garnero.

“Todo el mundo habla maravilla de Gustavo Alfaro porque nombra a Sócrates y a Platón. Yo le diría que ellos no salieron campeones del mundo. Es lírico, habla muy bien. Lo que me gustó del partido que Paraguay le gana a Brasil es la agresividad, pero no cambiamos nada”, opinó Chilavert.

Y continuó: “Ojalá podamos seguir manteniendo esa energía, esa agresividad. Nosotros perdimos nuestra identidad, ojalá que con Alfaro podamos recuperarla. Habla lindo, pero ahora tiene que recurrir a las virtudes y capacidad y también al sistema”, cerró.