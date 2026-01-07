Cholo Simeone no especula y se lo dijo al Real Madrid antes de medirse en la Superocopa: “No va a estar relacionado”

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró que el partido de este jueves ante el Real Madrid, correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España que se disputa en Yeda (Arabia Saudí) “no va a estar relacionado” con el de la Liga en el Metropolitano, en el que los rojiblancos se impusieron por cinco goles a dos.

“Siempre pienso lo mismo. Cada partido es diferente a los anteriores. El partido que jugamos en el Metropolitano no va a estar relacionado con el del jueves. Cada uno con sus virtudes tendremos que jugar el partido que creemos hacer para seguir en esta competición”, comentó en rueda de prensa.

Un partido de Liga en el que el argentino Julián Álvarez marcó un doblete. Un nivel del que, actualmente, está lejos en cuanto a rendimiento.

“Julián por sí solo ha demostrado el futbolista que es. Esperemos que mañana tenga un gran partido”, valoró Simeone sobre un delantero con el que comentó también cómo gestiona el mal momento que atraviesa.

“De distintas maneras, como lo lea. A veces no hace falta hablar, otras acercarse y hablar de fútbol o de otras cosas de la vida... Nos manejamos con la naturalidad de que más allá de un futbolista hay una persona y lo importante es que la persona esté bien”, señaló.

Un bajo rendimiento que contrasta con el del noruego Alexander Sorloth, quien llega tras marcar contra la Real Sociedad.

“Está en el momento más regular a nivel de juego. Nos da situaciones diferentes a los otros delanteros que tenemos en la parte ofensiva. Lo necesitamos con la misma ambición y hambre. Su fortaleza física nos da patrones para atacar de distintas maneras. El equipo necesita a este Sorloth”, ponderó.

Un Simeone que no quiso dar pistas sobre quién podría ocupar el lugar de Pablo Barrios, duda debido a molestias musculares, en el centro del campo

“Tenemos posibilidad de que juegue Marcos Llorente por dentro, está Connor Gallagher, Johnny Cardoso... mañana decidiremos quién le hace mejor al equipo”, contestó.