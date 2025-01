Ancelotti revela la lesión de Bellingham y se pronuncia sobre el caso del Barcelona con Olmo y Pau Víctor: “Lo que pienso...”

“Esperaba un partido más sufrido y complicado. No hemos empezado bien. Podíamos haber marcado antes, pero nos ha costado después del iniico. Ha sido un partido exigente porque el Mallorca ha hecho lo que tenía que hacer”, comenzó.

Aunque también destacó las cosas positivas: “No hemos jugado a nuestro mejor nivel, pero hemos dado una buena versión y hemos merecido ganar. La lesión de Tchouaméni nos ha trastocado algo, pero Raúl ha entrado bien y está preparado porque entrena con nosotros. Contra el Barcelona intentaremos hacerlo bien y esto es el fútbol”.

Además, el italiano no dudó en halagar a Mbappé: “Es la mejor versión desde que llegó al Real Madrid. Está muy bien desde diciembre porque marca goles, está más activo. Está llegando a su mejor nivel y no sé cuál es su mejor nivel porque con su calidad no sé dónde puede llegar”.

Sobre la pelea final: “La pelea final es innecesaria porque el partido ha acabado. Es innecesaria y sin sentido para los dos equipos”.

Ancelotti no se quiso aventurar con el ‘Clásico’ del domingo: “Creo que en los últimos tiempos, el ‘Clásico’ es algo impredecible. Algunos los hemos ganado fácil, otros ellos ganándonos dos veces en el Bernabéu 0-4. Es difícil saber qué va a pasar, pero será entretenido porque hay mucha cantidad en el campo, pero no sé cómo va a ser. Queremos ser mejor que ellos”.