Conte no da tregua y sigue la guerra contra Tuchel: ‘‘Tuviste suerte de que no te haya visto...’’

El Tottenham logró igualar al Chelsea en el último minuto gracias al gol de Harry Kane en Stamford Bridge (2-2). Pero el partido pasó a segundo plano ya que los técnicos Antonio Conte y Thomas Tuchel casi se van a las manos.

Video: el encontronazo de Conte y Tuchel en el Chelsea-Tottenham

Los dos entrenadores tuvieron un intenso cruce durante y después del encuentro. Tuchel se despidió de Conte con un fuerte agarrón de manos, lo que provocó la respuesta del italiano. Al final vieron la roja.

‘‘El árbitro me enseñó la tarjeta roja, pero no entendió la dinámica de lo que estaba pasando. Está bien, tengo que aceptarlo. Lo repito, no creo que haya ningún problema. Y si lo hay, es entre el otro entrenador y yo’’, explicaba el DT de los ‘Spurs’ tras el compromiso.