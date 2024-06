Copa América 2024: Grupos, calendario, fechas, horas y canales dónde ver a Argentina, Brasil y otras selecciones

Grupo A: Argentina, Perú, Chile y Canadá

20 de junio: Argentina vs Canadá (6:00 p.m hora de Honduras y CA)

21 de junio: Perú vs Chile (6:00 p.m hora de Honduras y CA)

25 de junio: Canadá vs Perú (4:00 p.m hora de Honduras y CA)

25 de junio: Chile vs Argentina (7:00 p.m hora de Honduras y CA)

29 de junio: Canadá vs Chile (6:00 p.m hora de Honduras y CA)

29 de junio: Argentina vs Perú (6:00 p.m hora de Honduras y CA)

Grupo B: México, Ecuador, Venezuela y Jamaica

22 de junio: Ecuador vs Venezuela (4:00 p.m hora de Honduras y CA))

22 de junio: México vs Jamaica (7:00 p.m hora de Honduras y CA)

26 de junio: Ecuador vs Jamaica (4:00 p.m hora de Honduras y CA))

26 de junio: Venezuela vs México (7:00 p.m hora de Honduras y CA))

30 de junio: Jamaica vs Venezuela (6:00 p.m hora de Honduras y CA) 30 de junio: México vs Ecuador (6:00 p.m hora de Honduras y CA)

Grupo C: Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia

23 de junio: Estados Unidos vs Bolivia (4:00 p.m hora de Honduras y CA)

23 de junio: Uruguay vs Panamá (7:00 p.m hora de Honduras y CA)

27 de junio: Panamá vs Estados Unidos (4:00 p.m hora de Honduras y CA)

27 de junio: Uruguay vs Bolivia (7:00 p.m hora de Honduras y CA)

1 de julio: Bolivia vs Panamá (7:00 p.m hora de Honduras y CA)

1 de julio: Estados Unidos vs Uruguay (7:00 p.m hora de Honduras y CA)

Grupo D: Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica

24 de junio: Colombia vs Paraguay (4:00 p.m hora de Honduras)

24 de junio: Brasil vs Costa Rica (7:00 p.m hora de Honduras)

28 de junio: Colombia vs Costa Rica (4:00 p.m hora de Honduras)

28 de junio: Paraguay vs Brasil (7:00 p.m hora de Honduras)

2 de julio: Brasil vs Colombia (7:00 p.m hora de Honduras)

2 de julio: Costa Rica vs Paraguay (7:00 p.m hora de Honduras)