Riflazo en la Copa América: “Brasil es una basura, esto está muy feo; ese chico no sabe jugar al fútbol”

“¿Y el otro? Bruno Guimarães sólo quiere golpear y patear. Vamos a hacer el partido, nos enfrentamos a un buen equipo, que se impone tocando el balón, parecía que se cambiaron las camisetas. Esto está muy feo y no creo que vaya a cambiar”, agregó el exjugador brasileño.

“Este mediocampo es una basura, Brasil es una basura. ¿Saben jugar? Paquetá lo sabe, pero quiere pelear con todos, lo amonestan y tuvo que irse. ¿Joao Gomes? Ese chico no sabe jugar al fútbol, juega solo para los costados y desde atrás. ¿Ha visto Dorival que hace Joao Gomes en el campo de juego?”, arrancó diciendo Gerson a través de su canal de Youtube, tras el sufrido empate ante Colombia .

Por último, se refirió a los atacantes de la selección: “¿Dónde está Vinicius? Se quejó mucho, lo golpearon dos veces, tiene que ir al partido, se va para otro lado, al medio. ¿Y Rodrygo? ¿Raphinha? Estuvo bien en el primer tiempo y dejaron de jugar. Vinicius estuvo mal”.

“Los dos laterales quedaron clavados, Danilo no sabe jugar. La base del equipo no existe, João Gomes no es centrocampista. El mediocampo es para los que saben, para los que piensan. Y el que piensa es Paquetá, que sólo quiere pelear...”, cerró.