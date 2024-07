La dura carta de jugador de Costa Rica que fue marginado en la Copa América; el motivo que dio a conocer Gustavo Alfaro

Costa Rica cerró este martes su participación en la Copa América 2024 con un triunfo sobre Paraguay 2-1, pero se quedó al margen de los cuartos de final, pese a que sumaron cuatro puntos.

Hubo festejos por el histórico triunfo, pero hay un jugador que no ha terminado muy contento tras la Copa América, se trata de Kenneth Vargas, uno de los legionarios ticos con más regularidad en el fútbol de Europa. Juega para el Hearts de Escocia. Tras terminar la participación de Costa Rica en la Copa América, el delantero compartió una carta en sus redes sociales, donde dejó claro que está caída y que ha llorado mucho. “Qué difícil expresarme en estos momentos tan complicados, pero siento que es necesario para desahogarme...”, comenzó. “He llorado como nunca, he sufrido como nunca y mentalmente estoy caído, pero ante todo estoy muy tranquilo porque recuerdo que de niño este siempre fue mi sueño y no voy a parar hasta conseguirlo”, expresó tras no ser tomado en cuenta en ninguno de los partidos de su país. Pese a lo que vivió con Gustavo Alfaro, entrenador que lo marginó en todo el torneo, Kenneth Vargas deja claro que nadie apagará su sonrisa.

“No dejaré que nada ni nadie apague mi sonrisa, mi felicidad y sobre todo mi sueño de ser un jugador de la selección. Nunca me pondré en duda venir a la selección, para mí es un orgullo y un privilegio estar acá aunque no tenga la oportunidad que me merezco, trabajaré el doble y hasta el triple si es necesario para que nunca nadie me tenga que regalar nada”, afirmó.

Por qué no jugó, según Gustavo Alfaro

El entrenador de la selección de Costa Rica, Gustavo Alfaro, reveló qué pasó con Kenneth Vargas. “Tiene cosas que me gustan mucho, lo he hablado con él y con otros jugadores que tienen que incorporar más, en su equipo juega como segunda punta no como punta central”, explicó el DT. “No quiere decir que no lo tenga en cuenta porque no haya sumado minutos, si está aquí es porque lo tengo en consideración”, concluyó Alfaro.

La carta íntegra del costarricense Kenneth Vargas

“Qué difícil expresarme en estos momentos tan complicados, pero siento que es necesario para desahogarme... Primero que todo quiero agradecer por todo el apoyo que he recibido en estos días, me hace sentir orgulloso del trabajo que estoy haciendo y saber que la gente lo reconoce. He llorado como nunca, he sufrido como nunca y mentalmente estoy caído, pero ante todo estoy muy tranquilo porque recuerdo que de niño este siempre fue mi sueño y no voy a parar hasta conseguirlo.

No dejaré que nada ni nadie apague mi sonrisa, mi felicidad y sobre todo mi sueño de ser un jugador de la selección. Nunca me pondré en duda venir a la selección, para mí es un orgullo y un privilegio estar acá aunque no tenga la oportunidad que me merezco, trabajaré el doble y hasta el triple si es necesario para que nunca nadie me tenga que regalar nada.