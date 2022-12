¡Desmiente que tenga acuerdo! Revelan la oferta que espera Cristiano Ronaldo antes de aceptar ir a Arabia Saudita

“Tienes una prisa del carajo para echarme, ¡joder!”, le habría dicho el delantero luso al técnico Fernando Santos, quien inicialmente atribuyó el comentario a una disputa con un jugador surcoreano.

Santos, en conferencia de prensa, reconoció que no le gustó “nada” el gesto: “Primero, en la entrevista ‘flash’, yo no escuché nada. Después, lo he visto por televisión y no me gustó nada, no, no me gustó para nada”.

Portugal se ‘harta’ de Cristiano Ronaldo de cara al partido contra Suiza

Portugal enfrentará a Suiza en los octavos de final. Cristiano solo lleva un solo gol, lo marcó de penal en el primer partido contra Ghana.