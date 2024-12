Cristiano Ronaldo lo tildó de “hablador” y recibió una dura respuesta: “No lo entendí, que se joda mientras exista Messi”

El primer encontronazo ocurrió en febrero del prense año cuando Topuria derrotó a Alexander Volkanovski y Cristiano restó importancia a su logro. “Todavía no ha peleado contra los mejores”.

Luego, el luchador no dudo para contestarle en ‘X’ tras vencer a Max Holloway en su primera defensa del campeonato: “No esperaba que alguien como tú no supiera distinguir entre la confianza y la arrogancia. Pero, al final, todos reflejamos nuestra propia realidad en los demás. Te deseo lo mejor para lo que te queda de carrera y que Dios bendiga a tu familia”.

Ahora, en una entrevista con el periodista Juanma Castaño, Topuria no solamente afirmó que planea volver a pelear en peso pluma para subir a peso ligero, sino que volvió a referirse a Cristiano.

“Es que no entendí lo que dijo Cristiano sobre mí. Vi el clip donde salía hablando de mí. Dijo que yo hablaba demasiado. Algo no me cuadra. Si lo dice Juanma Castaño, bueno, ¿pero Cristiano? Él siempre habla”, comentó el Campeón Mundial de Peso Pluma de UFC.