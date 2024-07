“Cristiano Ronaldo arruinó la Eurocopa de Portugal; es una leyenda, pero ya no aporta nada a este equipo”

Además fue el último partido de Cristiano Ronaldo en el torneo continental y se despide por primera vez sin marcar un tan solo tanto.

El entrenador Roberto Martínez apostó por la presencia del capitán lusitano en los cinco encuentros. Sin embargo, solo pudo dar una asistencia en todo el torneo y las críticas le llovieron tras la eliminación.

El periodista francés, Daniel Riolo, analizó el triunfo de su selección en RMC Sports y fue categórico con el ariete portugués: “Cristiano arruinó la competición de Portugal. Este es un equipo que me gusta, lo he dicho siempre, tiene jugadores espectaculares. Después de 2016, cuando ganaron la Euro, como digo, es increíble que no tengan mejores resultados”.

En esa misma línea, agregó: “Entiendo que Cristiano es una leyenda, pero desde hace años corta la proyección de otros jugadores, no aporta nada a este equipo. Lo vimos ante Francia. Portugal jugó con 10 jugadores. No me gusta verlo así. Es una leyenda, le sigues adorando, pero ha impedido que Portugal avanzara en la Eurocopa”.