Cristiano Ronaldo sorprende tras fallar penal y anuncia su despedida: “Esta será mi última Eurocopa”

Tras consagrarse desde la tanda de penales, el “Bicho” marcó y con la gran actuación del meta Diogo Costa, quien atajó los tres remates que les valió para la clasificación.

Luego de este momento vivido, donde las lágrimas se hicieron presente, Cristiano Ronaldo reaccionó al final del duelo y dejó claro que no seguirá más: “Esta será mi última Eurocopa, por supuesto”, explicó Fabrizio Romano en su cuenta de X.

En lo que representa a las lágrimas que derramó tras fallar el lanzamiento penal: “Pero a mí no me mueve esto, me mueve el entusiasmo”.

Luego detalló que: “Lo sentí por los fanáticos. Siempre daré lo mejor de mí por esta camiseta, la extrañe o no. Y haré esto toda mi vida. Hay que asumir la responsabilidad”.

El Bicho detalló bien. “No es porque deje el fútbol, porque si lo hago, ¿qué me queda por hacer o ganar más? No se va a reducir a un punto más o un punto menos. Hacer feliz a la gente es lo que más me motiva”.

EL MOMENTO DEL PENAL

Cristiano Ronaldo destacó la gran labor de meta esloveno: “Tengo que revisar el penalti, no sé si tiré bien o mal, durante el año no fallé ni una vez y en el momento que más lo necesitaba, Oblak paró”.

Y añadió: “Los que fracasan son también los que lo intentan. Obviamente es frustrante cuando no marcamos. Pero ya lo he olvidado, porque el resultado final fue positivo y eso es lo más importante. A veces es difícil marcar de penalti, pero este año he perdido dos veces en los penaltis, hoy he ganado, el fútbol a veces tiene que ser justo y hoy lo ha sido”,

Cerró diciendo: “He fallado el penalti, pero quería ser el primero en marcar, porque hay que asumir la responsabilidad”.