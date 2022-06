¡Los borraron del mapa! Austria goleó de visita a la Croacia de Modric en la Liga de Naciones de la UEFA

Cuando Luka ingresó al terreno de juego, su equipo ya caía por tres goles y nada pudo hacer para el milagro. Cansado por toda la temporada que ha jugado, el ‘10’ no generó el peligro que se esperaba ni cambió el ritmo a un partido que cuando ingresó ya tenía prácticamente escrito el desenlace.

La zaga austríaca planteó un partido muy físico en el que se sintieron muy cómodos sin balón y no sufrieron en defensa.

El ataque croata se basó en centros laterales que no inquietaron a Wober, Trauner ni Danso. Trabajado triunfo de Austria que, aunque no sirva para pasar el trago amargo de no conseguir el billete para el Mundial de Qatar, les lleva va por el buen camino.