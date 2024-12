“No hay defensa, no soy lo suficientemente bueno y queremos jugar mejor, pero este año, por desgracia ocurre muchas veces”

El entrenador español Pep Guardiola dijo este domingo, tras la derrota 2-1 de su equipo, el Manchester City, en casa ante el Manchester United, por la Premier League se mostró muy golpeado.

“No voy a dimitir, quiero seguir”, declaró de forma tajante Guardiola en conferencia de prensa el entrenador con pasado por el Barcelona y Bayern Múnich.

TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE

“No soy lo suficientemente bueno. Soy el jefe. Soy el entrenador. Tengo que encontrar soluciones y hasta ahora no lo he hecho. Esa es la realidad”, dijo Guardiola tras encajar su octava derrota en los últimos once partidos.

“No hay mucho más que decir. No hay defensa. El Manchester United fue increíblemente persistente. No hemos perdido ocho partidos en dos temporadas. No podemos defender eso”, agregó.

“Queremos jugar mejor, crear ocasiones, pero ahora mismo no es posible. Este año, por desgracia, ocurre muchas veces. Hemos cedido muchas cosas. No jugamos bien. Antes era muy fluido, ahora estamos sufriendo por diferentes motivos muchas derrotas“, remarcó.

Además, agregó: “Lo pusimos todo y el partido estaba casi cerrado. Ellos tuvieron más posesión en la primera parte pero nada especial. Concedimos dos goles, muy difícil. Es lo que es. ¿Qué puedo decir? No podemos culpar a este jugador o a aquel, no es eso. Es la temporada, una temporada difícil”.