Ángel Di María fue otra vez amenazado en Argentina con disparos y una nota: “Te estamos esperando”

La primera advertencia que recibió el volante de 36 años fue en la puerta de su casa a finales de marzo. “Dile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”.

Hace semanas hubo otro incidente, a través de un mural en las calles de Rosario. “Todavía vas a volver”, escribieron encima de su cara. Algo que no dejó indiferente al gobierno argentino. Patrícia Bullrich, ministra de Seguridad, habló sobre la decisión que tiene el futbolista de regresar a Rosario Central.

“Hablé dos o tres veces con el padre de Di María. Estaban muy asustados y los entiendo. Eligen a las personas más conocidas y les causan mucho revuelo. A esto lo llamo narcoterrorismo. Es una decisión personal y familiar”, dijo en declaraciones a la radio Cadena 3, en Rosario.