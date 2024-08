Ángel Di María señaló al peor técnico que tuvo en su carrera: “Te lo aseguro, sin ninguna duda”

“Las ovaciones que recibí en los últimos años fue inolvidable para mí y mi familia, lo necesitaban más ellos. Lo dijo muchas veces mi mujer, el estar en la cancha y escuchar que me puteaban, que mis padres lo escuchen y sufran es lo que a uno le lastima. Pode escuchar las ovaciones es lo que me hace feliz. Que mis padres escuchen ahora el ‘Di María’ o el ‘Fideo, Fideo’ es lo más grande que hay. No pedía nada más que eso. Lo tuve al final y para mí es lo más lindo”, explica un emocionado Di María .

Pese a los malos momentos complicados, se muestra agradecido con el pueblo argentino. “Me quedo con que hoy te digan ‘gracias’, eso te llena de corazón y me deja tranquilo. Haber podido lograr todo lo que logré y darle la alegría a todos los argentinos y a mi familia. Dije que la Copa América era lo último porque pasara lo que pasara en la final sabía que me iba a ir por la puerta grande. Estoy agradecido con todos los argentinos. Muchos me putearon por mis lesiones y no haber ganado cosas, pero eso me dio fuerzas pasa seguir. Sé que muchos, o la gran mayoría, me bancaron muchísimo.”