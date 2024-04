Dolerá a los culés: ¡Lo que ha declarado Xavi tras la victoria del Real Madrid en la Liga Española!

Partido

“Estoy muy decepcionado. Si queremos que se diga que es la mejor liga del mundo.... Todo el mundo ha visto que ha entrado la pelota. Nos ha caído todo cruz. Desde Getafe, al principio de temporada, ya avisé que no me gustaba lo que veía. Hoy es el cúmulo de despropósito. Estoy orgulloso del equipo. Creo que hemos sido mejores y competido mejor. Hemos jugado muy bien, hemos generado más y hemos defendido bien. Hemos controlado el partido. Hemos merecido la victoria. Se nos escapan los puntos por situaciones que no dominamos, como una transición. Es una lástima. Merecíamos más”.

Frustración

“Todo el mundo lo ha visto, y me pueden sancionar. Es mi imagen. Sólo quiero hablar del juego. Se nos ha escapado la victoria por detalles, nos pasa porque estamos en construcción. Tenemos que estar orgullosos del partido”.