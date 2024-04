Ancelotti después de vencer al Barcelona: el enfado de Vinicius y la promesa para Arda Güler

“Obviamente es un paso muy importante que hemos dado. Tenemos mucha ventaja, pero no podemos bajar los brazos, hay que hacer más puntos, y tenemos que preparar la semifinal de la Champions”.

“Obviamente es un jugador muy importante, no sólo por lo que ha hecho hoy, sino por toda la temporada. Compite con Carvajal, que creo que es de los mejores laterales del mundo, y ha marcado la diferencia hoy como en muchos otros partidos. Carvajal podía jugar, pero hay jugadores que ahora están muy bien, como Lucas o Modric. Nos ayudan mucho en este sentido, tras un desgaste inmenso como el del miércoles”.

“Hay situaciones. El posible gol no era gol, el balón no entraba, el penal me parece bastante claro. Me quedo con el partido, ha sido bueno por nuestra parte y también por parte del Barcelona. Ha sido un partido de alto nivel”.

Güler no ha estado en la celebración

“No sé, no he visto nada, no puedo opinar. Ahora con calma evaluaremos todo. Güler tendrá ahora los minutos que quiere”.

Planteamiento para el Clásico

“Hemos intentado repetir lo que hicimos en los últimos partidos contra el Barcelona. Obviamente hemos intentado presionar más arriba. Después ha faltado algo de acierto. A veces la salida desde atrás ha sido buena, otras no. Ha sido un partido como tenía que ser, y lo hicimos bien. Ha sido una semana espectacular, inolvidable. Lo hemos hecho muy bien, mejor no se podía hacer. Muy pocos lo pensaban, pero como de costumbre no hemos bajado los brazos”.