¡Se destapa! Donnaruma se cansa, rompe el silencio y confiesa cómo es su verdadera relación con Keylor Navas en el PSG

En Francia se especuló demasiado con la relación entre ambos, tanto así que aseguraron que no se llevaban bien dentro del vestuario.

“Estoy muy tranquilo. Tengo una gran relación con Keylor Navas. Somos amigos y por tanto no hay problema, aunque en el exterior se intentan inventar historias, y no, no hay ningún problema. Somos un gran equipo y en todos los grandes equipos hay competencia”, comenzó diciendo.

“Somos los dos muy tranquilos, trabajamos bien y luego, es el entrenador quien hace sus elecciones. Nosotros estamos a su disposición y listos para dar el máximo”, agregó el arquero italiano.

“En París tengo más presión que en Milán, estoy en un club que quiere ganarlo todo. Este es solo el comienzo. Mi ambición no ha cambiado: Es ganar, ganar y ganar”, cerró Donnarumma.