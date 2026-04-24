Dybala se va de la Roma: revelaron su nuevo equipo y cumplirá uno de sus sueños

En su mejor momento, <b>Dybala </b>fue vinculado con el <b>Barcelona</b>, <b>PSG </b>y con clubes de la Premier League y Arabia Saudita, pero jamás se movió de la Serie A.En su regreso, la 'Joya' encontrará un<b> Boca Juniors</b> que espera estar en octavos de final de la Libertadores y peleando por el campeonato local.Al margen de ello, <b>Boca </b>atraviesa un momento descomunal tras ganarle a <b>River Plate </b>(0-1)<b> </b>y acumular 14 partidos sin derrotas, incluyendo dos triunfos en dos partidos en la Libertadores.