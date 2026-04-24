Dybala se va de la Roma: revelaron su nuevo equipo y cumplirá uno de sus sueños

Solo restan cuatro jornadas para que termine la Serie A italiana y Paulo Dybala tiene los días contados en la Roma. La prensa argentina adelanta este viernes que el mediocampista de 32 años ya tiene un acuerdo verbal para incorporarse a Boca Juniors. Dybala termina contrato con la 'Loba' el 30 de junio y no tiene intención de renovar. El jugador viene negociando con Boca desde que empezó el 2026 y llegará al equipo con la carta de libertad bajo su brazo.

A principios de este año, los contactos entre los directivos de Boca y Dybala se intensificaron hasta llegar a un acuerdo. Actualmente, el futbolista viene de superar una rotura de menisco externo en la rodilla izquierda, algo que lo mantendrá al margen del calendario romano aunque ya entrena con sus compañeros poco a poco. "Mi viejo era fanático de Boca, cuando venía a jugar a Córdoba íbamos a la cancha. Me encantaría jugar en Argentina, lo tengo en mi cabeza, pero no sé si va a pasar. Soy consciente del cariño del hincha de Boca porque lo veo en las redes, hay fotos mías de cuando era chiquito y también está lo de Paredes. Es lindo porque nunca jugué en La Bombonera", declaró hace un tiempo Dybala sobre su cariño por el 'Xeneize'. Con este acuerdo, el volante argentino dejará el fútbol italiano luego de 14 años, donde vistió las camisetas de Palermo, Juventus y Roma. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE