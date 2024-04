El audio del VAR del gol fantasma de Yamal en el Real Madrid-Barcelona sale a la luz: “No tenemos ninguna evidencia”

El ‘Clásico’ sigue de que hablar en España y en todo el mundo. Y es que la polémica del gol fantasma de Lamine Yamal sigue sin saberse si entró o no la pelota al marco que defendía Lunin.

Es por eso que la RFEF, en un nuevo ejercicio de trasparencia, publicó este lunes todos los audios del VAR que se dieron durante el transcurso del partido entre el Madrid y el Barcelona.

En relación a la conversación entre el equipo arbitral por esa jugada del no gol del canterano azulgrana, el diálogo comienza con Soto Grado explicándole a Gündogan que no hay tecnología de gol: “No goal tecnology. We wait for the VAR. Maybe was goal” (No hay tecnología de gol, esperamos al VAR. Quizás era gol).