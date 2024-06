Endrick tras marcarle a México: fue premiado, beso a su novia y llama “locos” a quienes lo comparan con Pelé

Endrick también pasó por la zona mixta y calificó de “locos” a los medios de comunicación que ya lo comparan con Pelé, quien para muchos fue el mejor futbolista de todos los tiempos.

“Siempre tuve en mi cabeza que ustedes crean locuras. Cuando era más joven, cuando tenía 16 años, miraba las redes sociales; no les voy a mentir, y me seguían comparando con Vitor Roque, me seguían comparando con Pelé. Ustedes están locos. Pelé era Pelé”, mencionó el jugador.

“No deberías compararte con nadie, para mí eso es feo. Cada uno tiene su propia historia, su realidad, de dónde viene y lo que tiene que pasar para poder jugar, y quieren seguir comparando”, añadió.

“Simplemente dejen que se haga historia; ustedes, los brasileños, tienen que apoyarnos, estamos haciendo todo lo posible para que vuelvan a ver los partidos de Brasil, apoyando. Eso es lo que queremos, no comparaciones”, cerró Endrick.