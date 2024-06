Gundogan volvió a la carga contra Ronald Araujo: “Si no estás preparado para admitir tus errores...”

“En estos momentos tan cruciales tienes que estar seguro si vas a buscar la pelota. Yo prefiero conceder un gol o incluso permitir un uno contra uno. No sé si llegaba a la pelota o no, pero dale al portero la oportunidad de pararla, o incluso dales el gol”, dijo el teutón tras la eliminación.

Ahora Gundogan, en diálogo con ‘Der Spiegel’, argumenta de nuevo por qué se refirió a la acción del charrúa. “Hablé de nosotros como equipo y no solo de Ronald, si miras la entrevista completa. Yo mismo cometo errores y lo admito. Si no estás preparado para admitir tus errores, no podrás tener éxito”, soltó el mediocampista.

Por otro lado, el alemán fue preguntado por el porcentaje de “culpa” que tiene un técnico en el éxito de su equipo. “Entre un 70 y un 80%. Los entrenadores crean el modelo completo que sigue su equipo. Un entrenador realmente bueno puede hacer que un equipo sobresalga y hacer que un jugador sea más grande de lo que ya es”.