Toni Kroos confiesa su nuevo rol en Real Madrid cuando termine la Eurocopa: ¡seguirá ligado al club de su vida!

Últimos partidos

“Soy muy consciente de ello (risas). Pero eso no me pone en estado de alerta ni espero tener sudores fríos. La cuenta atrás ha comenzado y quiero afrontar estos últimos partidos de la misma manera que he podido afrontar los últimos partidos para el Real Madrid, es decir, con el mayor éxito posible”.

Tristeza

“Sí, esos momentos existen y seguirán existiendo. Tengo claro que nunca desarrollaré tanto talento para nada en la vida como para jugar al fútbol”.

Futuro

“Principalmente con mi familia. Continuaré con el podcast junto a mi hermano Felix. Y crearé y trabajaré en una academia de fútbol en Madrid. A partir de septiembre también comenzará la Icon League (nuevo formato de fútbol sala). Pero también está claro que no me voy a meter ahora en 18 proyectos para volver a estar tan ocupado como cuando era jugador activo”.