Eurocopa 2024: los siete futbolistas que Inglaterra borró y no estarán en el torneo; “Estoy devastado”

Jarrel Quansah (Liverpool) es el tercero que no estará. Los otros cuatro que confirman las siete bajas son: Jack Grealish, Harry Maguire, Jarrad Branthwaite y James Trafford.

Maguire está triste: “Estoy devastado por no haber sido seleccionado para jugar con Inglaterra en la Eurocopa este verano”.



“A pesar de mis mejores esfuerzos, no he podido superar una lesión en la pantorrilla. Tal vez me esforcé demasiado para intentar lograrlo. Simplemente, estoy absolutamente destrozado”.



“Para mí, representar a Inglaterra es el mayor honor. Significa todo para mí. Si no puedo ayudar al equipo como jugador, los apoyaré como aficionado, junto con el resto del país. Vayan y ganen muchachos”.