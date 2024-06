Rechazó jugar con Messi y revela el motivo: “Me llamó para ir al Inter Miami, pero no quise, no estaba convencido de irme”

“Charlé con mis compañeros, con el cuerpo técnico, a quienes tenía que darles mis disculpas. La primera amarilla fue un error enorme, fue innecesaria. Me encerré, ni escuché ni prendí la tele, y traté de ni agarrar el teléfono. Sé cómo son las cosas acá y las acepto. Cómo acepté [el error] también delante de quienes tenía que aceptar, que son mis compañeros. Me fui expulsado a los 30 y pico, dejando con uno menos al equipo, y ahí se complica todo. Es difícil en el fútbol argentino jugar con uno menos tanto tiempo, cuesta, y yo asumo toda la responsabilidad de la derrota. Se los dije a mis compañeros, la bronca es esa, expresó Rojo en declaraciones a la radio La Red.

Rojo , de 34 años, destacó : “Acepto las críticas, sé cómo es el juego. Si no fuera profesional, no hubiera hecho la carrera que hice, no hubiera jugado en los equipos que jugué y estar en el nivel que estoy. Jamás lo hice y jamás voy a jugar para hacerme expulsar. Siempre jugué así, soy muy impulsivo. No soy un mala leche. Jamás jugué para lastimar a nadie. Es un ataque, sin ponerme en víctima. El fútbol argentino es duro”.



Entre tanto cuestionamiento que recibe, Rojo reveló que rechazó ir a Estados Unidos en enero, esto a pesar de que Lionel Messi lo llamó directamente para que fuera.

“En enero me llamó Leo. No cualquiera, ni un intermediario. Hablé con Messi y me dijo de la posibilidad de ir a Inter. Imaginate lo que representa eso para cualquier futbolista. Y yo no estaba convencido de irme de Boca, porque había renovado hace poco. Lo único que hice fue comunicarme con Román [Riquelme] y decirle la situación. Le dije que si él me necesitaba, yo me iba a quedar. Yo estoy ciento por ciento convencido de seguir en Boca y lo quiero seguir haciendo”, señaló el defensor.

“Me llamó Messi para ir al Inter Miami, pero no quise, no estaba convencido de irme; no fue cualquiera el que se comunicó”, fueron las palabras concretas de Rojo.

Y agregó: “Me queda de contrato este año y todo un año entero, y voy a tratar de mejorar en lo que tenga que mejorar y volver a mi nivel, porque me encanta jugar en Boca, defender la camiseta, jugar en La Bombonera. Yo disfruto mucho estar en Boca. Tendré que mejorar, trabajar y esforzarme más para seguir teniendo mi lugar acá, que es donde me gusta estar”.