La respuesta de Laporta al fichaje de Mbappé, explica por qué echó a Xavi y liquida a Real Madrid: “Ellos son favorecidos...”

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, justificó la decisión de prescindir de Xavi Hernández como técnico del primer equipo, en que “hizo unas declaraciones en las que cambia su discurso” respecto la confianza que tenía en la plantilla para aspirar a todos los títulos la próxima temporada.

“Cuando Xavi dijo que quería continuar, solo le hice una pregunta: ¿Tú crees en este equipo? Y me respondió: Sí presi, lo haré campeón”, desveló en una entrevista a Barça One, la plataforma de ‘streaming’ del club catalán. Sin embargo, Laporta percibió que “había que dar un nuevo impulso” al proyecto deportivo tras la rueda de prensa de Xavi en la previa del partido de LaLiga ante el Almería y una conversación entre el entrenador egarense y el director deportivo, Anderson Luis de Souza ‘Deco’, a quien le pidió “cambios sustanciales en la plantilla”.

-Respuesta al fichaje de Mbappé-



“Me parece bien el fichaje de Mbappé, pero nosotros tenemos otra filosofía, que es apostar por la cantera y competiremos con ello. Hay que ser firme con nuestras convicciones. Estoy orgulloso de ser del Barça, pero no me preocupan los rivales. Estamos en una travesía en el desierto”. Kylian Mbappé firmó por el Real Madrid hasta 2029 y buscará hacer grande su leyenda en el equipo de la Liga Española.

-Caso Negreira y dardo al Madrid-



“Estoy contento, porque ya no estoy imputado, pero por qué lo hicieron: por miedo a que volvamos a otra etapa victoriosa, que ya lleve al Barça a ello. Sabían que Negreira no era un funcionario. Tengo la sensación de que creen que contra el Barça vale todo. Hay una campaña para destruir nuestra reputación. Nos han condenado antes de juzgarnos. Se está demostrando que era un asesoramiento, que no hemos sobornado a nadie. Una de las razones de todas las decisiones arbitrales en contra es esta campaña contra la reputación del club. Los socios no han caído en esta trampa. Se ve el grado de comunicación y de escándolo que quería representar y ahora es difícil ver las noticias de que nos han exonerado. Que el Madrid compareciera y alargara el sumario seis meses es una jugada muy sucia.