Messi se rinde ante Real Madrid luego de ganar la Champions: “Es el mejor equipo del mundo”

Además, cuenta lo que supuso para él la última Copa del Mundo en Qatar. “La vida sigue. A mí me tocó seguir en París, me tocó vivir acá y seguir intentando conseguir cosas, ir ganando. Ahora tenemos otro desafío con la selección, poder intentar conseguir otra Copa América. Pero al mismo tiempo el ser campeón del mundo... A mí me pasó como sentirme realizado, conseguí todo”, explica.

Llamativamente, también confiesa que todavía no volvió a ver la final contra Francia. “Mis recuerdos están todos acá. Recuerdo lo que recuerdo. Hay muchas cosas que quizás se me escapan. Pero bueno, por ahora me quedo con lo que tengo sin repasar”. “La última jugada del Dibu (ante Kolo Muani) no la vi como la mayoría. No la sufrí como todos”, afirma.