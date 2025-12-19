Internacionales

¿Se va del Manchester City? La rotunda respuesta de Guardiola sobre su presunta salida: "Fin del tema"

El entrenador catalán aclaró su futuro tras los rumores que surgieron de su supuesta marcha en verano.

2025-12-19

Pep Guardiola zanjó este viernes los rumores sobre su posible adiós del Manchester City el próximo verano y explicó en conferencia de prensa que no hay conversaciones sobre ello, aunque anunció que el club debe estar preparado para cuando ocurra su salida.

El futuro del técnico español ha estado puesto en duda por la prensa inglesa, que ha situado a Enzo Maresca, entrenador del Chelsea, como su posible sucesor en el cargo.

"Siempre me preguntan lo mismo y sabemos que tarde o temprano me iré del Manchester City. Me quedan 18 meses de contrato y estoy contento con la progresión del equipo. La misma pregunta llega todas las temporadas en algún momento. Lo que tenga que pasar, pasará", dijo Guardiola en la previa del partido contra West Ham.

"No hay conversaciones sobre ello. Fin del tema. No voy a estar aquí para siempre, pero lo que tenga que pasar, pasará. El club tiene que estar preparado para cuando ocurra, pero no es un tema sobre la mesa ahora mismo", agregó.

Guardiola renovó el año pasado su contrato con el City hasta el verano de 2027 y ya confirmó hace meses que su plan es tomarse un descanso una vez que deje el club, con el que lo ha ganado todo desde que llegó en 2016.

"Estoy aquí. Lo que pase en el futuro nadie lo sabe. Incluso si tuviera un contrato de diez años o de seis meses, el fútbol cambia mucho. Ahora en lo que pienso es en el partido contra el West Ham y después en que me iré a jugar al golf con mi padre. Eso es todo", cerró el DT.

Redacción web
Agencias EFE

