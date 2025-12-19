¿Se va del Manchester City? La rotunda respuesta de Guardiola sobre su presunta salida: "Fin del tema"

<b>Guardiola </b>renovó el año pasado su contrato con el <b>City </b>hasta el verano de 2027 y ya confirmó hace meses que su plan es tomarse un descanso una vez que deje el club, con el que lo ha ganado todo desde que llegó en 2016."Estoy aquí. Lo que pase en el futuro nadie lo sabe. Incluso si tuviera un contrato de diez años o de seis meses, el fútbol cambia mucho. Ahora en lo que pienso es en el partido contra el West Ham y después en que me iré a jugar al golf con mi padre. Eso es todo", cerró el DT.