¿Se va del Manchester City? La rotunda respuesta de Guardiola sobre su presunta salida: "Fin del tema"

Pep Guardiola zanjó este viernes los rumores sobre su posible adiós del Manchester City el próximo verano y explicó en conferencia de prensa que no hay conversaciones sobre ello, aunque anunció que el club debe estar preparado para cuando ocurra su salida. El futuro del técnico español ha estado puesto en duda por la prensa inglesa, que ha situado a Enzo Maresca, entrenador del Chelsea, como su posible sucesor en el cargo.

"Siempre me preguntan lo mismo y sabemos que tarde o temprano me iré del Manchester City. Me quedan 18 meses de contrato y estoy contento con la progresión del equipo. La misma pregunta llega todas las temporadas en algún momento. Lo que tenga que pasar, pasará", dijo Guardiola en la previa del partido contra West Ham. "No hay conversaciones sobre ello. Fin del tema. No voy a estar aquí para siempre, pero lo que tenga que pasar, pasará. El club tiene que estar preparado para cuando ocurra, pero no es un tema sobre la mesa ahora mismo", agregó.