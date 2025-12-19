Endrick alista las maletas: el club que ya está negociando su fichaje y salario con el Real Madrid

Con apenas solo tres partidos disputados esta temporada, Endrick alista las maletas para salir del Real Madrid y volar con destino a Francia, y enfilarse al Lyon en calidad de cedido hasta final de curso. El diario L'Équipe adelanta este viernes que ambos clubes ya negocian la parte del salario que asumirá la entidad francesa para el delantero brasileño.

Endrick, de 19 años, puede llegar en los próximos días al Lyon, actualmente quinto de la Ligue 1 y líder de la clasificación de la Europa League, aunque el contrato no entraría en vigor antes del 1 de enero. Apenas utilizado por Xabi Alonso en el Real Madrid, la joven promesa formada en el Palmeiras, ha dado ya su visto bueno al traspaso. De hecho, dialogó hace unas semanas con el entrenador del Lyon, el portugués Paolo Fonseca, que busca reforzar un sector ofensivo muy mermado, según la citada información. El objetivo del futbolista pasa por incrementar su tiempo de juego, muy escaso en el equipo blanco, y tener alguna opción de entrar en la lista de Carlo Ancelotti para el Mundial 2026 con la 'Canarinha', y con la que ya ha disputado 14 partidos.