Internacionales

Endrick alista las maletas: el club que ya está negociando su fichaje y salario con el Real Madrid

El delantero brasileño ya dio el visto bueno para jugar en calidad de préstamo en la liga francesa.

  • Endrick alista las maletas: el club que ya está negociando su fichaje y salario con el Real Madrid
2025-12-19

Con apenas solo tres partidos disputados esta temporada, Endrick alista las maletas para salir del Real Madrid y volar con destino a Francia, y enfilarse al Lyon en calidad de cedido hasta final de curso.

El diario L'Équipe adelanta este viernes que ambos clubes ya negocian la parte del salario que asumirá la entidad francesa para el delantero brasileño.

La respuesta Xabi Alonso sobre las risas de Vinicius en Talavera y el último partido del año: "El rival es exigente, demanda mucho"

Endrick, de 19 años, puede llegar en los próximos días al Lyon, actualmente quinto de la Ligue 1 y líder de la clasificación de la Europa League, aunque el contrato no entraría en vigor antes del 1 de enero.

Apenas utilizado por Xabi Alonso en el Real Madrid, la joven promesa formada en el Palmeiras, ha dado ya su visto bueno al traspaso. De hecho, dialogó hace unas semanas con el entrenador del Lyon, el portugués Paolo Fonseca, que busca reforzar un sector ofensivo muy mermado, según la citada información.

El objetivo del futbolista pasa por incrementar su tiempo de juego, muy escaso en el equipo blanco, y tener alguna opción de entrar en la lista de Carlo Ancelotti para el Mundial 2026 con la 'Canarinha', y con la que ya ha disputado 14 partidos.

L'Équipe asegura que la negociación se centra ahora en la parte del sueldo que asumiría el Lyon, cuyas arcas están bajo la estricta vigilancia de las instancias administrativas francesas tras haber incrementado el déficit en los últimos años de la mano de su anterior propietario, el multimillonario estadounidense John Textor.

Con respecto al año pasado, el Lyon ha perdido a atacantes de la talla de Alexandre Lacazette, Thiago Almada, Rayan Cherki o Georges Mikautadze.

División en el vestuario del Real Madrid: los siete futbolistas que están molestos con Xabi Alonso y quieren echarlo
Unirme al canal de noticias
Redacción web
Agencias EFE

Fichaje
|
Francia
|
Endrick
|
Real Madrid
|
Lyon
|