La respuesta Xabi Alonso sobre las risas de Vinicius en Talavera y el último partido del año: "El rival es exigente, demanda mucho"

<b>Nota a su trabajo</b>"Lo primero es ganar. Las notas a fin de curso, pero no es a mí a quien le toca poner la nota". <b>Dudas ante el Sevilla</b>"Ha habido jugadores que han podido participar. No puedo decir qué va a suceder en la convocatoria. Mañana decidiremos. Los esperamos a todos, los necesitamos. Poco a poco sumaremos gente". <b>Su situación personal</b>"Estoy bien, espero que usteds también. Nos vemos mucho las caras, casi como a mi familia. Con ganas y energía, queremos acabar bien este bloque para irnos tranquilos y empezar bien 2026". <b>Las ruedas de prensa</b>"Es parte del trabajo y no crean que vengo a sufrir. Lo llevo con mucha normalidad, son cosas que han pasado siempre. En este trabajo hay momentos de todo tipo. Para mí no es un problema, en absoluto". <b>La paciencia en el Madrid</b>"Siempre aspiramos a todos, el objetivo final ya sabemos cuál es. El proceso para cómo conseguirlo es fundamental, vamos de arriba a abajo, desde el presidente hasta los jugadores".