Internacionales

La respuesta Xabi Alonso sobre las risas de Vinicius en Talavera y el último partido del año: "El rival es exigente, demanda mucho"

Los blancos afrontan la última cita del 2025 en el Bernabéu y su entrenador repasó la actualidad del equipo.

  • La respuesta Xabi Alonso sobre las risas de Vinicius en Talavera y el último partido del año: El rival es exigente, demanda mucho
2025-12-19

Tras salir airoso del partido contra el Talavera en Copa del Rey, el Real Madrid afronta este sábado su último encuentro del 2025 ante el Sevilla en el Santiago Bernabéú por la jornada 18 de la Liga Española.

Previo al compromiso, Xabi Alonso repasó la actualidad del conjunto blanco en rueda de prensa y habló sobre su relación con el club, las risas de Vinicius en Talavera cuando los locales marcaron el segundo tanto en los últimos minutos y la situación de Rodrygo.

División en el vestuario del Real Madrid: los siete futbolistas que están molestos con Xabi Alonso y quieren echarlo

Último partido del año

"Hemos jugado muchos partidos, queremos acabar bien, enlazar la tercera victoria y empezar 2026 con energía y optimismo. El rival es exigente, demanda mucho, juega con situaciones de uno contra uno, los jugadores van mucho al duelo. Con balón son buenos. Queremos que la gente disfrute".

Relación con el club

"Desde el inicio hemos tenido una relación cercana, de respeto y cariño. La exigencia es máxima. Es un camino largo, habrá momentos buenos y no tan buenos".

Rodrygo

"Yo creo que ha sido muy buena noticia ver todo lo que nos ha aportado Rodrygo en estos dos últimos partidos, el equilibrio que ha dado tanto con balón como sin él. Tiene muy buen pie, le da continuidad al juego, se asocia bien en espacios reducidos y entre líneas. Tenemos que ver bien cómo llegar a él, cómo podemos tener esa continuidad, en eso queremos ser más constantes. No solo puede jugar en el carril derecho, sino también en los otros tres carriles, depende de las necesidades que tengamos. Está en buen momento, se lo merece".

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Española

El ataque y los centros

"Algún momento lo hemos hecho, pero Endrick también jugó bien el otro día, libera Kylian con defensas un poco hundidas. Podemos preparar partidos ante defensas hundidas, debemos acumular gente en el área. Podemos hacer rupturas cortas para sacar espacio a Vini, a Jude, a Kylian... Hay que combinar la calidad individual".

Racha de Vinicius

"Lo de Vini es cuestión de momentos. No tengo duda de que va a llegar el gol. Ojalá sea mañana".

Las risas de Vinicius en Talavera

"No he visto las imágenes, conseguimos pasar la eliminatoria y ya pensamos en el Sevilla".

Nota a su trabajo

"Lo primero es ganar. Las notas a fin de curso, pero no es a mí a quien le toca poner la nota".

Dudas ante el Sevilla

"Ha habido jugadores que han podido participar. No puedo decir qué va a suceder en la convocatoria. Mañana decidiremos. Los esperamos a todos, los necesitamos. Poco a poco sumaremos gente".

Su situación personal

"Estoy bien, espero que usteds también. Nos vemos mucho las caras, casi como a mi familia. Con ganas y energía, queremos acabar bien este bloque para irnos tranquilos y empezar bien 2026".

Las ruedas de prensa

"Es parte del trabajo y no crean que vengo a sufrir. Lo llevo con mucha normalidad, son cosas que han pasado siempre. En este trabajo hay momentos de todo tipo. Para mí no es un problema, en absoluto".

La paciencia en el Madrid

"Siempre aspiramos a todos, el objetivo final ya sabemos cuál es. El proceso para cómo conseguirlo es fundamental, vamos de arriba a abajo, desde el presidente hasta los jugadores".

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
LaLiga
|
Vinicius
|
Xabi Alonso
|
Sevilla
|
Real Madrid
|