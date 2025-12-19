Internacionales

Hansi Flick sueña con llevarlo al Barcelona y el jugador reacciona: "Quiere decir que lo estoy haciendo bien, pero por ahora..."

El entrenador alemán quiere reforzar la defensa y se ha fijado en una figura del Inter de Milán.

El Barcelona tiene claro que una de sus máximas prioridades de cara a los próximos mercados de fichajes es incorporar a un central zurdo, tras la abrupta salida de Iñigo Martínez el pasado verano rumbo al fútbol de Arabia Saudita.

Gerard Martín se ha convertido en una opción más que válida para este perfil, pero el club sabe que necesita otra pieza de características similares. Sin tener en cuenta la de un '9', fichar un defensa para el sector izquierdo debe ser la siguiente inversión del cuadro blaugrana.

En ese contexto, tanto Deco como Hansi Flick ya sueñan con un nombre por encima de todos: Alessandro Bastoni. El central del Inter reúne todos los atributos para ser la pareja idónea de Pau Cubarsí.

El único problema con el italiano es que su traspaso oscilaría los 80 millones de euros, una cifra muy complicada de costear para el Barça. No obstante, la dirección deportiva no abandona la idea de poder aspirar a su contratación en 2026.

Sobre este interés que ha surgido en las últimas semanas habló el mismo Bastoni, que no ha esquivado la pregunta. "Me hacen sentir orgulloso estos rumores. Igual que lo leen ustedes, yo también lo hago. Quiere decir que lo estoy haciendo bien, pero por ahora no hay nada. Soy feliz en el Inter y no tengo ningún problema aquí. No me centro en las noticias", aseguró el zaguero.

Alessandro Bastoni es uno de los defensores que Hansi Flick quiere llevar al Barcelona.

De momento, parece que el futbolista de 26 años no se plantea un cambio de aires, pero si la temporada del Inter no es exitosa, ya ha quedado claro que el Barcelona es un club que tiene en mucha estima.

Por su parte, el periodista Matteo Moretto de Radio Marca informó que la secretaría técnica liderada por Deco ya tuvo una primera reunión con los agentes de Bastoni para empezar a sondear el posible fichaje.

Por ahora todo se encuentra en estado embrionario, teniendo en cuenta que el central italiano tiene contrato hasta 2028 con el Inter. Ante esta situación, la alternativa que tiene sobre la mesa el club azulgrana es la de Nico Schlotterbeck, defensor del Borussia Dortmund que podría salir por un precio más asequible y que ya fue dirigido por Hansi Flick en la selección alemana.

