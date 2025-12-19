Hansi Flick sueña con llevarlo al Barcelona y el jugador reacciona: "Quiere decir que lo estoy haciendo bien, pero por ahora..."

De momento, parece que el futbolista de 26 años no se plantea un cambio de aires, pero si la temporada del <b>Inter </b>no es exitosa, ya ha quedado claro que el <b>Barcelona </b>es un club que tiene en mucha estima.Por su parte, el periodista<b> Matteo Moretto</b> de <b>Radio Marca</b> informó que la secretaría técnica liderada por <b>Deco </b>ya tuvo una primera reunión con los agentes de <b>Bastoni </b>para empezar a sondear el posible fichaje.Por ahora todo se encuentra en estado embrionario, teniendo en cuenta que el central italiano tiene contrato hasta 2028 con el <b>Inter</b>. Ante esta situación, la alternativa que tiene sobre la mesa el club azulgrana es la de <b><a href="https://www.diez.hn/fotogalerias/barcelona-fichaje-defensor-ronald-araujo-hansi-flick-nico-schlotterbeck-BO28622146#image-1">Nico Schlotterbeck</a></b>, defensor del <b>Borussia Dortmund</b> que podría salir por un precio más asequible y que ya fue dirigido por <b>Hansi Flick</b> en la selección alemana.