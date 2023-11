Rechazó fichar por PSG a cambio de 93 millones y fue tajante: “Voy a jugar en el Real Madrid”

El conjunto blanco lo firmó por 35 millones y pagará otros 30 en variables deportivas fáciles de cumplir. Un fichaje como el de Vinicius, Rodrygo, Camavinga, que ya rindieron a Florentino Pérez.

El Real Madrid es un equipo muy grande, Vini me había mandado mensajes y me dio más esperanzas. Cristiano también, que es mi ídolo, jugó en el Real Madrid. Por eso escogí el Real Madrid y creo que es una elección correcta. Dios siempre ha estado conmigo y él me ha dicho que es el mejor camino”, señaló el jugador en su momento.

Ahora bien, Fabrizio Romano ha revelado que es jugador fue tentando por el PSG, que ofreció 93 millones de euros para fichar a Endrick.