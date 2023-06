Haaland revela sus secretos ‘sexys’ previo a la final de Champions: “Para eso me compraron; mido 1.96, tengo el pelo largo y rubio”

“Por eso me compraron, por supuesto, para conseguirlo, no hay que ocultarlo. Significaría todo. Haré todo lo posible por conseguirlo. Es mi mayor sueño y espero que los sueños se hagan realidad”, afirmó Erling Haaland al ser consultado si era la pieza que le faltaba a Pep Guardiola para poder coronarse con la Champions League en el City.

Pero su primera misión será ganarle al equipo d e Erik ten Hag , el sábado 3 de junio a las 8:00 am (hora de Honduras). Sin embargo, los hinchas del City quieren apostarle a todo a la final de Champions ante el Inter que se jugará el 10 de junio en Estambul.

SU GRAN CARRERA

Erling Haaland habló también en la BBC sobre su evolución personal a lo largo de la temporada. “He evolucionado de forma muy positiva, y eso es muy importante para mí, porque todavía soy muy joven. Tengo 22 años, una larga carrera por delante y todavía tengo que evolucionar. Eso también es algo en lo que pensaba hace más de un año cuando pensaba en mi próximo paso”, confirmó.

“Mi vida ha cambiado y ya no puedo vivir tan normal”

El noruego se ha hecho un delantero estrella mundial y reconoce que desde su llega al City su vida “ha cambiado” y que “ya no puedo vivir tan normalmente, así es mi vida, no me puedo quejar. Intento disfrutar de cada momento y así es como es”.

Además de ser un goleador nato, Erling Haaland es un jugador muy “atractivo” por su contextura física: “Mido 196 cm y tengo el pelo largo y rubio, así que donde quiera que vaya la gente me verá. Así es mi vida. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Sólo tengo que intentar disfrutarla todo lo que pueda. Intentar relajarme cuando estoy en casa con buena gente a mi alrededor, eso es muy importante. Simplemente intentar disfrutar de mi vida”, sentenció.