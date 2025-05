La excusa de Ancelotti tras ser goleado en su último clásico con el Real Madrid: "No hay que olvidar que nos faltaban..."

"Se pudo defender mejor pero no hay que olvidar que nos faltaban cinco defensas", apuntaló. "Teníamos que defender mejor en algunos aspectos y el partido de hoy es bastante evidente. No hemos defendido mal por tener el bloque bajo, hemos defendido mal y punto. Porque con el bloque bajo es más sencillo defender. Hemos regalado algunas oportunidades y nos han castigado".

Pese a la crítica a la labor defensiva de sus jugadores, el técnico italiano ensalzó la actitud que tuvieron en el clásico y recordó las dos acciones finales con las que tuvieron en su mano evitar la derrota.

"Hemos tenido la oportunidad de hacer el 4-4 dos veces. El partido ha sido competido, de lucha, igualado hasta el ultimo segundo. Hemos tenido el balón para el 4-4, lo hemos marcado luego en fuera de juego", dijo.

"He visto un partido entre dos grandes equipos. No hay nada que reprochar a mi equipo a nivel de actitud y compromiso. Ha sido total y no ha salido bien el resultado pero lo hemos competido hasta el último minuto", agregó.