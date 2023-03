Faitelson no se aguanta y recibe con todo a Diego Cocca: “Desastrosa, infame y miserable actuación de la selección mexicana”

“Si Diego Cocca no entiende que tiene que reconstruir completamente a la selección mexicana, que tiene que barrer a todos los jugadores que fueron parte del fracaso en la última época, esto no va a funcionar”, comenzó diciendo en un video colgado en sus redes sociales.

Si hay uno que no se aguanta nada y no anda por las ramas es David Faitelson . El crítico periodista mexicano atizó con todo a la Selección de México y en el debut de Diego Cocca.

Luego sigue, con mucha crítica. “Otra desastrosa, infame y miserable actuación de la selección mexicana en el Azteca contra Jamaica, selección que va y le hace el partido, le empata a dos y casi le gana el juego”.

Feitelson señaló en qué falló la escuadra azteca contra los Reggae Boyz, algo que se ha comentado hasta la saciedad, según el comunicador.

“Graves desatenciones defensivas, no hay recuperación de balón, no hay transiciones rápidas, no hay un futbol de conjunto, hay sí unas individualidades que de repente aparece como el caso del Chucky Lozano que le dan a México cierta esperanza”.

Tras mencionar eso, defendió a la afición que llega y paga su boleto para ver al Tri, pidió que no se le diga nada ya que tienen derecho a abuchear a los futbolistas que conforman a la escuadra nacional.