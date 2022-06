¿Zidane entrenará al PSG? Las mejores frases de Florentino Pérez en ‘El Chiringuito’ y revela por qué no fichó a Haaland

“De momento hemos parado, porque no nos caben más. Ahora queda todo el trabajo, que es julio y agosto, a ver qué jugadores salen. Si Benzema se constipa habrá un sustituto, pero para ese día que se constipe, no para dejarlo en el banquillo. ¿Asensio? El director deportivo es José Ángel”.

“Tenemos al mejor 9 del mundo (Karim Benzema) y no íbamos a traer a Haaland para tenerlo en el banquillo, ¿no? ¿Cláusula en dos años? No lo sé. Ahora no tenemos más interés que formar el nuevo equipo con los jóvenes que tenemos y algún refuerzo”.

El mandatario todavía no da por cerrado el mercado de fichajes tras las incorporaciones de Rudiger y Tchouaméni y explica por qué no fichó a Haaland . Además no cree que Zidane dirija al PSG , aunque todo puede cambiar y se pronunció sobre la situación del Barcelona y Lewandowski .

Florentino Pérez fue el invitado de lujo que apareció nuevamente este miércoles en ‘El Chiringuito’ y habló de todo. El presidente del Real Madrid aclaró que no siente traicionado por Mbappé , pero que por ahora ya no sueña con verlo de blanco porque cree que el futbolista cambió de actitud debido a las presiones políticas y económicas para renovar con el PSG .

“Es un club que vale mucho dinero y que pueden pasar una mala época. Hay que hacer las cosas que hay que hacer cuando se está en una mala situación. Laporta lleva poco más de un año, las cosas no se arreglan de la noche a la mañana. Tengan paciencia y verán que habrá grandes Clásicos. No hablamos todos los días, pero sí cuando algo nos preocupa. Tenemos buena relación”.

La marcha de Messi

“También se despidió Marcelo entre lágrimas con jugadores tan buenos y tan queridos, el día que se van cómo no van a llorar. Pero yo no me alegro porque se vaya nadie. Si pudiera venir Lewandowski fenomenal. Todo lo que sea que la Liga prospere...”.

Buenas relaciones con los equipos rivales

“Soy fiel al Madrid de los valores. Nunca me he metido ni con un árbitro ni con un jugador ni con nadie, me daría vergüenza. ¿Fichar a Gavi? Dígaselo a José Ángel Sánchez... Yo no creo que para que a mí me vaya bien a otro le vaya mal”.

El PSG quiso a Tchouaméni

“Contó Tchouaméni que alguien le dijo que si quería ir al PSG, no sé quién, alguien. Mbappé le dijo que si quería ir al PSG y él dijo que no. Eso pasa muchas veces, cuando hay contrataciones no es fácil, se habla, hay varios clubes, le ha querido el PSG, el Liverpool y el Madrid que yo sepa”.

¿Se arrepentirá Sergio Ramos de marcharse del Real Madrid?

‘‘Pasado el tiempo todos acertamos. Él hizo lo que creía que tenía que hacer. Sergio Ramos está entre los grandes del Madrid, no sé si el mejor, para mí el mejor defensa que ha tenido el Madrid y nunca podré olvidar lo de Lisboa”.