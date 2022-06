Florentino Pérez ‘fulmina’ a Mbappé tras rechazar al Real Madrid: ‘‘Ya no sueño con verlo de blanco, este no es el Mbappé que quería traer’’

Florentino Pérez cumplió su promesa y apareció por segunda vez en ‘El Chiringuito’ luego de vivir una temporada en la que consiguió LaLiga y la Champions League con el Real Madrid. El presidente blanco concedió una entrevista que duró más de una hora y tocó varios temas, pero el principal fue el no fichaje de Kylian Mbappé. El mandatario blanco asegura que no se siente traicionado. PSG cumple una de las peticiones de Mbappé tras su renovación ‘‘No me traicionó. Mbappé transmitió a todos su deseo de jugar en el Real Madrid, era su sueño como ha manifestado. Lo quisimos hacer en agosto y no lo dejaron. No aceptaron la oferta, no querían venderlo. Comunicó al club que se quería ir, pero había que esperar un año, siempre manifestó que su sueño era venir, pero 15 días antes cambió la situación por la presión política que tuvo y económica. Tuvo un bloqueo y salió por el lado más fácil’’, explicó un Florentino Pérez, que mantenía el contacto continuo con el ariete francés. ‘‘A nosotros nos transmitía que quería venir y vimos que cambió’’, apuntó el mandatario. ‘‘Un detalle importante fue cuando no quiso hacer un acto de patrocinio con sus compañeros de la selección. El fútbol es un deporte colectivo, todos están en igualdad del condiciones, no hay nadie distinto. Le habían ofrecido ser líder del equipo y la gestión del club. Vi que no era el Mbappé que quería traer. Ha debido cambiar de sueño’’, reconoció.

‘‘Es muy joven y la presión le afecta más. Lo llamó el presidente de la República de Francia (Embanuel Macron) para pedirle que no se fuera. No es normal. No tiene ningún sentido porque hay más clubes allí. Querrá que prospere, Zidane y Benzema lo han hecho en el Real Madrid y son grandes para que se sienta orgulloso el presidente. Le llamó la alcaldesa y le ofrecieron en Qatar cosas de locos. Eso le hizo bloquearse e influyó muchísimo en él’’, añadió. ‘Dibu’ Martínez responde a Mbappé por criticar el fútbol de Sudamérica Las últimas propuestas del PSG cambiaron la decisión de Mbappé, según Florentino Pérez, que descubrió cosas del jugador que no le gustaron. ‘‘En el Real Madrid no hay nadie por encima del club. Es un gran futbolista, pero el fútbol es un deporte colectivo y tenemos unos valores y principios que no queremos cambiar’’. ‘‘Le cogí cariño, hizo un esfuerzo, pero la presión hizo cambiar las circunstancias. Con 23 años no es fácil tener la tranquilidad necesaria. Su madre quería que viniera al Real Madrid porque era su sueño de pequeñito. Lo han confesado. Nos transmiten que se ha quedado apenada, todo iba encaminado y las circunstancias cambiaron. Tomó otra decisión y hay que respetarlo. No ha venido porque no ha querido’’, afirma el presidente.

Un punto importante que estaba pendiente por aclararse fue la ausencia de una cláusula que hubiese permitido al Real Madrid recibir una cantidad económica como penalización por el cambio de opinión de Mbappé. ‘‘No se puede hacer’’, dijo Florentino. ‘‘Hay una norma y tienes que dirigirte al club para informar que estas en negociación con otro club. Habría sido una gran perturbación decir que estaba negociando con el Real Madrid. Lo normal era esperar a que termine la temporada. Habría sido una presión añadida y por no perjudicar a Mbappé no se hizo’’, aclaró. El madridismo, decepcionado ‘‘Los madridistas se han quedado un poquito decepcionados, pero el Mbappé que iba a venir no es el del final, si es así mejor que se quede en el PSG. El que yo conocí era el del sueño. Yo ahora ya no sueño con verlo de blanco porque este Mbappé no es mi Mbappé. Lo han confundido. Le deseo lo mejor allí, no tengo nada contra él. Me creí lo del sueño, pero ningún jugador a lo largo de la historia del Real Madrid ha estado por encima del club. No haremos ninguna excepción’’, manifestó el máximo dirigente de la entidad blanca. ¿Y Haaland? Tras el ‘no’ del francés, Florentino explicó el motivo por el que no fue por Erling Haaland, quien estaba viviendo sus últimos días en el Borussia Dortmund antes de fichar por el Manchester City. ‘‘No tenía nada que ver, tenemos al mejor delantero del mundo que es Benzema y es incompatible en este momento con un magnífico jugador como Haaland. No lo íbamos a traer para que se sentara en el banquillo’’, explicó.