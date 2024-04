¡Hattrick de Agustín Auzmendi y Motagua apabulla a la Real Sociedad y desplaza a Olimpia del segundo lugar!

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Motagua vs Real Sociedad!

44’ Centro de Carlos Argueta y de cabeza Rodrigo Auzmendi lo intentó, pero no pudo darle buena dirección al esférico.

45+2 ’ Motagua lo intentó, otra vez Agustín Auzmendi, pero el equipo azul no ha podido con los tocoeños.

15’ Motagua siendo mejor, pero no pueden abrir el marcador en el Nacional Chelato Uclés.

Alineación de Motagua: Jonathan Rougier; Kevin Álvarez, Luis Vega, Cristopher Meléndez, Riky Zapata; Héctor Castellanos, Walter Martínez, Luis Serrano, Carlos Argueta; Agustín Auzmendi y Rodrigo Auzmendi.

Alineación de Real Sociedad: Rodrigo Rodrígez; Kevin Güity, Matías Soto, Luis Ortiz, Klifox Bernárdez; Kelvin Matute, Maynor Arzú, Jeffrey Ramos, Andy Hernández; Diego Reyes y Marco Vega.

A partir de las 5:15 de la tarde, Motagua y Real Sociedad se miden en la continuación de la jornada 17 la penúltima del Clausura 2024.

LA PREVIA:

Motagua tiene una inmejorable posibilidad para dar un paso gigante hacia el liderato o, en otro caso, al subliderato del campeonato de la Liga Nacional de Honduras recibiendo a la Real Sociedad.

Las águilas acogen el compromiso contra los aceiteros a las 5:15 de la tarde en la cancha del estadio Nacional, donde a los tocoeños no les va muy bien, no obstante el equipo local no tendrá a disposición a su goleador Rubilio Castillo, tampoco a Marcelo Santos y Carlos Meléndez por suspensión.