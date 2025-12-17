Olimpia vs Motagua EN VIVO: Los azules y Javier López llegan con el agua al cuello al clásico por la Triangular

El Olimpia puede dar un golpe feroz para prácticamente sepultar las ilusiones azules de llegar a la final o Motagua puede revivir en sus aspiraciones de disputar la corona. Partido tenso, histórico y con mucho en juego en el estadio Nacional.

El Chelato Uclés se viste de traje para albergar el clásico capitalino en la inauguración de la tercera jornada de las triangulares del torneo Apertura 2025/2026. El partido comenzará a las 7:30 de la noche.

Olimpia y Motagua llegan unidos por el orgullo, pero distanciados por la necesidades. A priori, el Mimado arriba con la soga al cuello y el León con mayor margen de error.

“Tienen futbolistas de gran nivel y un gran entrenador. El propio estratega dijo que es una final para ellos, tienen la necesidad de sumar. Nadie va a regalar nada y somos consciente de lo que se está en juego”, avisó el portero merengue, Edrick Menjívar.

Los Albos ganaron 1-0 en San Pedro Sula ante Real España y serán finalistas sin depender de nadie ganando dos de sus restantes tres duelos, dos de ellos contra el equipo del español Javier López.