Fútbol Libre: habló el acusado de ser su creador tras quedar liberado en Argentina: “No soy un héroe”

En diálogo con Filo News, el joven de 21 años, que usaba el seudónimo “Kahsad”, afirma no tener relación alguna con la famosa plataforma y señaló que solo creaba los enlaces. Dijo que “no me considero un héroe”.

“Yo generaba los enlaces y por un error Fútbol Libre los levantaba y los difundía masivamente”, explicó sobre su responsabilidad con la página web.

En ese sentido, Ponce se desligó de todo: “No tengo nada que ver con la plataforma, ni con el dinero que se generaba por la publicidad”.

“Mi único propósito era que la gente pudiera ver los partidos como yo lo hacía. No considero que hice algo ilegal. No rompí nada en términos informáticos y no obtuve ningún rédito económico”, reveló el acusado tras su liberación.