Guardiola se enfada tras eliminar al Chelsea de la FA Cup: “Es inaceptable jugar hoy... no me pregunten más”

“Es inaceptable jugar hoy, no entiendo porqué no nos han dado un día más y cómo hemos sobrevivido”, declaró el técnico catalán tras el triunfo sobre los ‘Blues’ con el único tanto de Bernardo Silva.

Guardiola hizo referencia a que ninguno de los otros tres semifinalistas (Chelsea, Coventry y Manchester United) han tenido partido entre semana, por lo que no habría existido problema alguno en que el duelo de hoy se hubiese disputado el domingo.

“La gente no puede entender el golpe en la cara que ha sido para nosotros la eliminación de la Champions League. Por las televisiones... no me pregunten más. Hemos jugado en unas condiciones realmente difíciles”, dijo el entrenador.