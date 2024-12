Defendió a Guardiola tras la nueva derrota del City: “Todavía creemos en él; estoy jugando mal, es mi culpa”

“Por supuesto que estamos decepcionados, no es lo suficientemente bueno. No estoy siendo lo suficientemente bueno, estoy jugando mal y en parte es mi culpa. Tenemos que seguir, tenemos que creer y seguir trabajando duro”, declaró el noruego para TNT Sports.

En esa misma línea, Halaand expresó: “Tenemos que continuar. Primero me miro a mí mismo, no estoy haciendo las cosas bien. No estoy aprovechando mis oportunidades. Tengo que ser mejor, no estoy siendo lo suficientemente bueno”.

El delantero arropó al técnico y cree que tienen la capacidad para darle vuelta a todo. “Guardiola ganó la Premier League seis veces en siete años, eso nunca lo olvidaremos. Él encontrará las soluciones. Lo ha hecho todos los años. Todavía creemos en él, ahora tenemos que trabajar más duro que nunca”, sentenció.