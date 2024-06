Gustavo Alfaro le responde a figura de Colombia que criticó a Costa Rica: “Es muy fácil disparar con escopeta ajena”

“Vimos el partido (Costa Rica-Brasil) y lo analizamos. Se trató de una Costa Rica que solamente se intentó defender. Igual tuvo un rival muy fuerte enfrente que seguramente lo hizo someterse. Tiene grandes jugadores, ojalá que salga a jugar, que salga a proponer, que no sea como contra Brasil”, comentó Borja en la rueda de prensa.

Más tarde llegó la conferencia de Gustavo Alfaro y le preguntaron por la frase del colombiano. “Entrar en esa batalla de defensivo u ofensivo, no... A esta altura de mi vida elijo las batallas que quiero dar”, arrancó diciendo el DT de la ‘Sele’.

“Si yo quiero defender bien, es porque quiero atacar bien. Y si me dan a elegir, yo quiero defender con calidad y no con cantidad. No es cuestión de amontonar jugadores”, añadió.

“El otro día, Vinicius estaba doblado en la marca, pero es la manera que hay que marcar a Vinicius porque en el uno a uno te mata. A Luis Díaz, hay que marcarlo de una manera distinta. Y a James Rodríguez, también. Son jugadores con una capacidad que se hacen valer”, explicó el técnico de Costa Rica.