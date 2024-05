“Yo puedo sentarme en la misma mesa que Haaland y Mbappé; no tengo nada que envidiarles”

Harry Kane , por su parte, fue el máximo rompe redes de Europa con 36 goles, aunque su Bayern Múnich no pudo quedar campeón después de 11 años seguidos en la Bundesliga, tras el temporadón histórico del Leverkusen .

Lautaro considera que no tiene nada que envidiarle a las grandes estrellas del viejo continente. Incluso dijo que algunos tienen menos títulos que él.

“¿Si me siento al mismo nivel que Mbappé, Haaland y Kane? Sí, no tengo nada que envidiar, los números y los trofeos lo dicen. Algunos de ellos han ganado menos que yo. Tengo que seguir trabajando responsablemente, como me enseñó mi padre, pero puedo sentarme en la misma mesa que todos estos grandes” aseguró el argentino.