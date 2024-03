Tuvo un pésimo partido ante el Liverpool y ya lo ubican fuera del Manchester City por sus actuaciones: “Esto dará titulares”

Sin embargo, uno de los más señalados en el empate fue el delantero noruego, Erling Haalanad, quien estuvo desasistido, aislado y muy perdido en los noventa minutos.

Incluso, tuvo la oportunidad de demostrar su talento en un mano a mano con Van Dijk, pero no se le vio nada fino ante la excelente marca del holandés.

“Haaland está viviendo uno de sus peores momentos desde que fichó por el City. A nivel físico no se le ve como otras veces y su rendimiento de cara a puerta también ha bajado, a pesar de que sus estadísticas las maquilla el partido de FA Cup en Preston en el que hizo cinco goles. No estuvo bien ante el United y tampoco en Anfield, los partidos en los que realmente debe ser determinante”, explicó AS.