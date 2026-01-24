La dura advertencia de Flick: no volverá a jugar con el Barcelona si continúa cometiendo errores

Hansi Flick empieza a tomar duras medidas con algunos jugadores del FC Barcelona debido al rendimiento que vienen mostrando en las últimas jornadas. Pese a ser el equipo más goleador de Europa, están teniendo muchos fallos en la defensa y la paciencia del DT comienza a agotarse. De acuerdo con los reportes de la prensa catalana, Flik está "molesto" Jules Koundé. El zaguero francés, convertido en lateral derecho, sigue encadenando partidos muy por debajo de su nivel.

Los fallos de concentración y posicionamiento se han convertido en algo demasiado habitual y esto le está generando más de un disgusto a su entrenador. El partido en Praga ante el Slavia fue el punto de inflexión. Koundé firmó una actuación desesperante, sin aportar soluciones al equipo y acumulando errores. Flick considera que el francés no solo no sumó, sino que restó, algo que el Barça no puede permitirse en un partido de Champions en el que se jugaba el pase directo a los octavos de final. Desde su llegada, el técnico germano ha insistido en la importancia de la concentración y la intensidad durante los 90 minutos. En el caso de Koundé, Flick percibe que su cabeza no siempre está en el partido.