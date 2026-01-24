Internacionales

La dura advertencia de Flick: no volverá a jugar con el Barcelona si continúa cometiendo errores

El entrenador azulgrana ya le avisó a uno de sus jugadores que debe estar concentrado los 90 minutos o se irá al banquillo.

2026-01-24

Hansi Flick empieza a tomar duras medidas con algunos jugadores del FC Barcelona debido al rendimiento que vienen mostrando en las últimas jornadas. Pese a ser el equipo más goleador de Europa, están teniendo muchos fallos en la defensa y la paciencia del DT comienza a agotarse.

De acuerdo con los reportes de la prensa catalana, Flik está "molesto" Jules Koundé. El zaguero francés, convertido en lateral derecho, sigue encadenando partidos muy por debajo de su nivel.

Los fallos de concentración y posicionamiento se han convertido en algo demasiado habitual y esto le está generando más de un disgusto a su entrenador.

El partido en Praga ante el Slavia fue el punto de inflexión. Koundé firmó una actuación desesperante, sin aportar soluciones al equipo y acumulando errores. Flick considera que el francés no solo no sumó, sino que restó, algo que el Barça no puede permitirse en un partido de Champions en el que se jugaba el pase directo a los octavos de final.

Desde su llegada, el técnico germano ha insistido en la importancia de la concentración y la intensidad durante los 90 minutos. En el caso de Koundé, Flick percibe que su cabeza no siempre está en el partido.

Koundé ha sido advertido por Flick con no volver a jugar si sigue cometiendo fallos en la defensa.

El entrenador entiende que todos pueden tener un mal día, pero no acepta que los errores se conviertan en una dinámica repetida y con Koundé ha habido más días malos que de los buenos.

Según publica El Nacional, si Koundé vuelve a tener un partido similar, habrá cambios en el once. Flick no está dispuesto a mantener a un jugador por jerarquía o nombre si su rendimiento no acompaña.

En el cuerpo técnico consideran que el francés tiene nivel de sobra para rendir mucho mejor, pero también creen que necesita un golpe de efecto para reaccionar. La competencia existe con la vuelta de un Joao Cancelo que está dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad.

El DT alemán "ha sido tajante con Koundé, porque si vuelve a repetir un partido como el de Praga, no volverá a jugar", señala el citado medio.

