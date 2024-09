Hansi Flick alucina con este jugador del Barcelona y lo que dice del récord de puntos: “No es normal, nunca me había pasado”

“Siempre es bueno ganar. No nos centramos en si es un récord. Vamos allí y nos hemos preparado para ganar, aunque sé que es muy difícil. Son muy fuertes en casa, han conseguido 10 puntos de 12, y he escuchado que su estadio tiene un ambiente increíble y que los aficionados apoyan mucho a su equipo. Me gusta eso”, declaró en rueda de prensa.

Para intentar igualar esas ocho victorias logradas por el Barça de Gerardo ‘Tata’ Martino la temporada 2013-14, Flick anunció “alguna rotación”, aunque no quiso adelantar nada más.

El extremo Raphahel Dias ‘Raphinha’ y el centrocampista Marc Casadó hicieron hoy trabajo de recuperación en el gimnasio. “Hay que seguir el mejor tratamiento y a veces es bueno no estar en el campo”, aclaró Flick, quien dejó entrever que el delantero Robert Lewandowski también podría descansar en Pamplona. “Mañana hay entrenamiento de activación y tenemos que ver cómo se encuentran”, resumió.

Quien volverá a ser titular ante el Osasuna, pese a verlo jugado todo, es el defensa Jules Kounde, que no quiere parar: “Es increíble. Nunca me había pasado esto antes. Después de los partidos queremos que descanse y nos dice que no, que quiere estar en el campo. Es un gran profesional, se cuida mucho. No es habitual, pero es muy buena esa actitud”.