¡Duro golpe! Se reunió con Flick y le confirma que abandona el Barcelona: "La decepción más grande"

<b>Barcelona </b>tenía un plan para renovarlo cuando cumpliera los 18 años (obtuvo la mayoría de edad el 12 de enero), pero no pudieron cerrar la operación a tiempo, una situación que provocó el enfado de <b>Flick</b>. <b>Dro </b>recibió la confianza del teutón durante la pretemporada y se ha mantenido en la dinámica del primer equipo durante todo este tramo de curso. En total, ha disputado 148 minutos repartidos en cinco encuentros (cuatro de LaLiga y uno de la Champions League)."Es la decepción más grande de mi carrera", fueron las palabras de <b>Flick </b>tras conocer que <b>Dro </b>dejará el Barça, según el medio catalán.