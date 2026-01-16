¡Duro golpe! Se reunió con Flick y le confirma que abandona el Barcelona: "La decepción más grande"

Pese a conseguir el título de la Supercopa española venciendo al Real Madrid y confirmarse la vuelta de Joao Cancelo al Barcelona, Hansi Flick está indignado con por la sorpresiva marcha de un futbolista. El técnico alemán ni siquiera tenía entre sus planes el adiós de Dro Fernández, mediocampista que acaba de cumplir sus 18 años y es considerado como uno de los proyectos más importantes del club de cara al futuro, formado en La Masia.

De acuerdo con el diario Sport, el canterano le trasladó esta mañana a Flick su decisión de salir del Barcelona y no entrenó con el grupo para evitar una posible lesión y reconocer que no está enfocado precisamente en su trabajo. El citado medio revela que Dro ha recibido una "super oferta" de otro equipo europeo que abonará los seis millones de euros de su cláusula de rescisión (6 millones de euros). Si bien no hay confirmación de su próximos destino, en estos casos lo único que restan son formalismos porque su nuevo club solo debe transferirle el dinero al futbolista, ya que es él quién ejecuta la salida.

Barcelona tenía un plan para renovarlo cuando cumpliera los 18 años (obtuvo la mayoría de edad el 12 de enero), pero no pudieron cerrar la operación a tiempo, una situación que provocó el enfado de Flick. Dro recibió la confianza del teutón durante la pretemporada y se ha mantenido en la dinámica del primer equipo durante todo este tramo de curso. En total, ha disputado 148 minutos repartidos en cinco encuentros (cuatro de LaLiga y uno de la Champions League). "Es la decepción más grande de mi carrera", fueron las palabras de Flick tras conocer que Dro dejará el Barça, según el medio catalán.