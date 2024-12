Hansi Flick lo sentenció: no cuenta con él y quiere que se marche del Barcelona en enero

Hansi Flick tiene claro quiénes son los jugadores del Barcelona que no entran en sus planes y uno de ellos es nada menos que Ansu Fati. La situación del delantero parece haber llegado a un punto sin retorno.

Ansu, que hace no mucho era considerado una de las grandes promesas del club, ni siquiera fue convocado en la derrota ante Leganés. Una ausencia que no pasa desapercibida y que confirma lo que Flick ya había dejado entrever en las últimas semanas: no cuenta con él y su salida en enero parece ser cuestión de tiempo.