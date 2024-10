La respuesta de Flick sobre el árbitro del Clásico y la petición a Yamal antes del Real Madrid - Barcelona

Flick, que mañana jugará su primer clásico como entrenador, ha sido preguntado por el último vídeo de Real Madrid Televisión sobre el colegiado Sánchez Martínez, que este sábado dirigirá el clásico.

“No sabía lo de los vídeos de Real Madrid TV, no está bien (que se haga esto). Los árbitros tienen un trabajo duro y mi trabajo es preparar a los jugadores. Nunca he tenido problemas con los árbitros. Al equipo le dije a principio de temporada que el foco debe estar en el rendimiento, no en los árbitros”, ha indicado.